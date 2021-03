Det svängde i handeln på Wall Street i New York under tisdagen. Efter måndagens rekordnoteringar låg börserna på minus långt in på kvällen, svensk tid.

Men vid stängning hade tekniktunga Nasdaqs kompositindex kravlat upp över strecket och ökat 0,1 procent. Industriindexet Dow Jones och det breda S&P backade 0,4 respektive 0,2 procent.