”Jag är rädd att jag en dag kommer att skada någon”, sa Jean Grey (Sophie Turner) i den tre år gamla ”X-Men: Apocalypse”. Nu är den dagen kommen.

Simon Kinberg, som klev in i mutanternas filmvärld som medförfattare till ”X-Men: The last stand”, gör här sin långfilmsdebut som regissör. Vågad budgetnivå för att prova vingarna, kan man tycka. Men samtidigt passande för en historia med så tydligt Ikaros-tema.