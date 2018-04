Under sent 1700-tal växte det fram en ­omåttligt populär genre som senare fått ett ganska underligt rykte, nämligen den gotiska romanen. Ingen präglade den här genren så mycket som Ann Radcliffe. Hennes romaner älskades av läsarna och hyllades av samtidens intellektuella. Under 1800-talet glömdes hon bort och enda fram till slutet av 1900-talet betraktades hennes författarskap som mer eller mindre oläsligt tills det återupptäcktes av brittiska feminister.