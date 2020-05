”An upbringing like mine marks you like a branding-iron”, konstaterade P O Enquist i The Guardian i samband med att romanen ”Liknelseboken”, som skulle bli hans sista, utkom på engelska 2016. Denna prägling undgår ingen som vistas i Enquists författarskap. Det gröna huset är en given brännpunkt. De västerbottniska vidderna och den frikyrkliga fromheten allestädes närvarande klangbottnar.

Jag ska ändå inte uppehålla mig vid dem, utan ge ett annat perspektiv på författarskapet utgående ifrån den bild Enquist använder för att beskriva uppväxtens betydelse. Jag ska dröja vid brännjärnet och vad det förmår uppenbara av det komplexa förhållandet mellan text och kropp som avtecknar sig hos Enquist.