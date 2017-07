Blågult i skarpt läge – här är fyra nycklar till seger

Rutin mot entusiasm

Pia Sundhage leder träningen. Foto: Maja Suslin/TT

Sverige, det gäller både spelare och ledare, har väldigt stor erfarenhet av att spela utslagsmatcher i skarpt läge. Senast i OS förra året visade Pia Sundhages lag mental styrka när det blev utslagsmatcher, efter att ha varit starkt ifrågasatta i gruppspelet. Just att ha den rutinen att luta sig tillbaka till är en klar fördel – inte minst mot ett nederländskt lag som är orutinerat, ungt, och entusiastiskt och har pressen på sig från hemmapubliken efter tre raka segrar i gruppen. Sverige klarade i OS också av att förändra taktiken både mellan och under matcher, vilket ger självförtroende och trygghet. Noterbart är att det faktiskt bara är Tyskland som lyckats besegrat Sverige under Sundhages ledning i en utslagsmatch.