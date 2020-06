Allt sedan protesterna som följde efter George Floyds död inleddes, har svaret från stora delar av samhället varit i princip okritiskt stöd. På sociala medier spreds redan de första dagarna bilder i solidaritet. En lång rad kända skådespelare och artister, liksom många stora företag, har gett sitt stöd i ord eller i form av donationer. På bara en vecka mottog organisationen Black Lives Matter, BLM, över 200 000 dollar till sin insamlingsfond. I Minneapolis, där Floyd blev dödad, har politikerna i fullmäktige beslutat att häva finansieringen av stadens poliskår, vilket varit ett krav från demonstranterna.

Parallellt har reaktionerna varit oförsonliga mot personer som uttryckt sig kritiskt. På tidningen The Philadelphia Inquirer tvingades chefredaktören att avgå efter att ha skrivit en artikel som kritiserade vandalism, och samma sak drabbade debattredaktören på The New York Times för att ha låtit publicera en debattartikel som argumenterade för hårdare tag mot demonstranterna.