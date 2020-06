Black Lives Matter – upplopp i USA

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras oroligheterna i USA.

”I can't breathe”. Det var afroamerikanen George Floyds sista ord i livet. Många har nu sett den film där han blir fasthållen av poliser med ett knä mot sin nacke. Det knäet har nu visat sig dödligt och polismannen står anklagad för mord.

George Floyds död har såhär en vecka in väckt protester runt om i USA i 140 städer enligt New York Times. Så stora, att New York-borna i kväll har ett särskilt utegångsförbud och att presidenten Donald Trump igår hotade med att gå in med militär i delstater som inte i tillräckligt hög grad trycker ner upploppen.

Hur allvarligt är det här, och hur ska man förstå de här upploppen och vad kan effekten bli?

Ledarsidans Lydia Wålsten diskuterar med Janerik Larsson, internationell omvärldsbevakare som skriver på Svenska Dagbladets ledarsida, Jakob Stenberg, som driver USA-podden Kongressen, och Carl Melin, opinionsanalytiker verksam vid tankesmedjan Futurion.