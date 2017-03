Black eyed peas gör serieroman

will.i.am – musiker och serieromansförfattare. Arkivbild. Foto: Matt Sayles/AP/TT

Bandet The black eyed peas skriver på en serieroman för det legendariska förlaget Marvel, skriver Billboard. Frontmannen will.i.am skriver berättelsen till romanen som fått namnet "Masters of the sun: The zombie chronicles" och Benjamin Jackendoff och Damion Scott, som inte är medlemmar i bandet, står för teckningarna.

Berättelsen utspelar sig i ett utomjordingsansatt Los Angeles där människorna börjat förvandlas till zombier. Huvudpersonen Zulu-X, som har en förkärlek för hip-hop, hamnar mitt i händelsernas centrum när han tvingas slåss mot en urgammal orden genom att använda sig av både visdom och gatsmarthet.

I ett uttalande om verket säger will.i.am: "The black eyed peas och jag har påbörjat en ny resa. Vi har jobbat på originalberättelsen i flera år och att jobba med Marvel för att göra boken är en dröm som besannas."

"Masters of the sun" planeras stå i försäljningshyllorna i juli.