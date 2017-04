Bjørn Lomborg: Parisavtalet är bara en tandlös papperstiger

Foto: Michel Euler / TT / NTB Scanpix

Gäst | Parisavtalet och klimatfrågan

USA:s huvudsakliga åtgärd för att minska skadliga koldioxidutsläpp, slaktades efter president Trumps exekutiva order att avskaffa de standardnormer som Obama införde för kraftverk. Genom detta avslöjades tomheten i Parisavtalet.

Forskningsresultaten är tydliga: klimatförändringar är verkliga och till största delen förorsakade av mänskligheten. Obama band därför USA till stora minskningar av koldioxidutsläppen. Enligt Internationella energirådet (IEA) lovade USA enligt Parisavtalet att minska de energirelaterade koldioxidutsläppen mer än något annat land i världen under perioden 2013–2025. Problemet är att det löftet aldrig hade någon större verklighetsförankring.

Den primära åtgärden som USA erbjöd för att uppnå de utlovade minskningarna var Clean Power Plan, som innebar att USA:s energisektor skulle minska koldioxidutsläppen. Men planen skulle, om den hade fullföljts, endast ha uppfyllt en tredjedel av USA:s löfte. Även om den hade fått verka under hela seklet, hade den ändå bara minskat temperaturökningen med fullständigt obetydliga 0,013 °C vid slutet av innevarande sekel.

Utan Clean Power Plan, kommer USA:s utsläpp sannolikt att öka något. Men trots att man har övergivit den faktiska policy som man har förlitat sig på för att uppnå sina löften, kommer USA ändå att vara en part i Parisavtalet, som har sålts till världen som den ultimata lösningen för att komma till rätta med klimatförändringarna.

Denna absurda situation visar att avtalet inte är något annat än en papperstiger: dess enda rättsliga grund är att alla nationer har gett sina löften – men dessa löften behöver inte hållas. I själva verket blottlägger bara Trumps handlande vad vi har vetat ett tag: Parisavtalet är inte den rätta vägen för att lösa problemet med den globala uppvärmningen.

Även om alla nationer infriade allt som utlovats – inkluderat Obamas åtagande – skulle det inte föra oss i närheten av att uppnå avtalets upphaussade, orealistiska löfte att hålla temperaturökningen under 1,5°C.

FN självt har uppskattat att även om alla länder levde upp till varenda utlovad koldioxidminskning mellan 2016 och 2030, skulle utsläppen ändå bara minska med en hundradel av vad som behövs för att hålla temperaturökningen under 2°C.

Min forskning, som utgår från FN:s modeller för klimatförändring, når likartade resultat som vad forskare vid MIT kommit fram till. Den visar att även om dessa löften skulle förlängas till att gälla i ytterligare 70 år, så skulle det endast sänka temperaturökningen till omkring 0,17 °C år 2100.

Dessutom skrev många fattiga länder under avtalet till stor del på grund av ett löfte om 100 miljarder USA-dollar per år som ”klimathjälp” från rika nationer, med start 2020. Under de senaste fem åren har dock de rika länderna endast lyckats skrapa ihop en tiondel av ett års löfte. Det är bara en tidsfråga innan skattebetalare från rika nationer vägrar betala den nota som väntar dem. Det kommer i sin tur att få många utvecklingsländer att dra sig ur hela processen.

Denna klimatstrategi är ett uppkok av en misslyckad policy som man slösade bort årtionden på. Från år 1998 torgfördes Kyotoprotokollet som lösningen på klimatförändringarna, trots att varje ärlig analys redan visade att dess inverkan skulle vara obetydlig. Ändå höll det regeringar, ideella organisationer och påtryckningsgrupper fokuserade på att leva upp till protokollet snarare än att hitta effektiva lösningar på klimatförändringarna.

Om vi inte byter spår, kommer upptagenheten kring ett likaledes tandlöst Parisavtal att slösa bort ytterligare årtionden.

Det underliggande problemet med avtalet är att dagens gröna sol- och vindteknik fortfarande är väldigt ineffektiv, vilket kräver hundratals miljarder i årliga subventioner för obetydliga koldioxidminskningar. Att försöka minska utsläppen innebär därför inte bara att man köper ut fattiga länder, utan också väldigt höga kostnader.

Beräkningar baserade på de bästa referentgranskade ekonomiska modellerna, visar att den globala prislappen för alla Parislöftena skulle – beroende på en långsammare BNP-tillväxt till följd av högre energikostnader – uppgå till 1–2 tusen miljarder dollar varje år från och med 2030. Och om USA hade klarat av att leva upp till sina stora löften om minskade koldioxidutsläpp, visar analyser att det skulle ha minskat USA:s BNP med mer än 150 miljarder dollar varje år genom hela seklet.

Vi behöver istället fokusera på att genom innovationer sänka priset på grön energi till under priserna för fossila bränslen. Det skulle vara ett mycket effektivare svar på klimatförändringarna, och påskynda temperatursänkningarna. En panel av nobelpristagare för projektet Copenhagen Consensus on Climate fann att den bästa långsiktiga policyn borde fokusera på dramatiska ökningar av den globala energiforskningen och dito utveckling.

Glädjande nog har en grupp ledd av Bill Gates redan klivit fram och lovat en dubblering till 30 miljarder dollar. Men vad våra forskare visade var att vi borde vara ännu mer ambitiösa och öka ansträngningarna för att uppnå åtminstone 100 miljarder dollar per år.

Trump drev kampanj för massiva ökningar av infrastruktur-utgifterna. Eftersom han har föreslagit budgetnedskärningar för rena energiorgan, kan man bara hoppas att mer pengar i stället allokeras till forskning och utveckling på energiområdet.

Klimatforskningen kan inte ignoreras: Den globala uppvärmningen är en utmaning som förtjänar ett svar. Men att springa efter ett avtal byggt på tomma löften, är inget svar alls.

BJORN LØMBORG är chef för Copenhagen Consensus Center och gästprofessor vid Copenhagen Business School.

