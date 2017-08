Björnattack i Orsa – skötare svårt skadad

En djurskötare i Orsa har blivit attackerad av en björn. Arkivbild. Foto: Janerik Henriksson/TT

– Han har blivit biten och bedöms som svårt skadad, säger Stefan Dangardt, presstalesperson vid polisen, till TT.

Anders Blomquist, vd för Grönklittsgruppen, säger att attacken ska ha skett under en särskild aktivitet för gästerna, där man får följa med in i ett särskilt hägn och vara med vid djurskötsel. Hägnet skulle då ha varit tomt, men på något sätt har björnen tagit sig in. Enligt polisen kan björnen ha grävt sig in.

Anders Blomquist kunde inte bekräfta uppgifterna om att den anställde ska ha livshotande skador. Familjen som var med under aktiviteten ska vara oskadd, säger han.

Enligt SVT Nyheter Dalarna har björnen, en ung brunbjörn, avlivats. Olycksplatsen är avspärrad och eventuellt kommer hela parken att stängas för besökare, enligt Stefan Dangardt. Polisen kommer senare att upprätta en anmälan om misstänkt brott.

– Arbetsmiljöbrott, vållande till kroppsskada eller vad det kan bli, den rubriceringen är inte klar ännu, säger Stefan Dangardt.

Den typ av olycka som inträffat i Orsa är väldigt ovanlig, och när de inträffar så handlar det oftast om andra rovdjur än björnar, som större kattdjur. Det säger Linda Törngren, chef för djurvårdarenheten på Skansen i Stockholm.

– Det är fruktansvärt beklagligt. Vi känner verkligen med våra kollegor, säger hon om björnattacken.

TT: Hur farliga är björnar i fångenskap?

– Det är ju djur som man inte vistas hos i samma hägn. Som med många andra större rovdjur så slussar man dem, och har väldigt strikta säkerhetsrutiner för hur man ska hantera dem. Så de fall där det sker olyckor, då är det oftast den mänskliga faktorn.

Linda Törngren berättar om säkerhetsrutinerna för hantering av björnarna på Skansen.

– Man dubbelkollar allting, att man har lås på alla luckor, och att man känner att låsen är låsta. Det handlar väldigt mycket om att kontrollera att björnen är på rätt ställe och att luckor, lås och säkerhetsanordningar är på det ställe där de ska vara.

En incident som den i Orsa, där björnen ska ha grävt sig in i hägnet, skulle inte kunna inträffa på Skansen, enligt Törngren.

– Vi har en annan typ av hägn.

Enligt Törngren finns det björnar på knappt ett tiotal djurparker i Sverige.