Björn Borg och John McEnroe berättar om rivaliteten som utvecklades till en vacker vänskap.

Tennishistoriens största rivaler, Björn Borg och John McEnroe, var varandras diametrala motsatser. Media kallade dem ”fire and ice”. Den koleriske amerikanen McEnroe var förstås elden, medan den kontrollerade svensken Borg representerade iskylan.

Borg sprang outtröttligt längs baslinjen, slog stenhårda grundslag, protesterade aldrig mot domslut och visade inga känslor. Den utpräglade serve/volley-specialisten McEnroe var inte lika atletisk, hade ett temperament som skrämde slag på domarna och levde högt på bollsinne och variationsrikedom.

Det har skrivits böcker och gjorts dokumentärfilmer om deras maktkamp – särskilt om Wimbledonfinalen 1980. Och det är även kring den legendariska matchen som nya filmen Borg kretsar.

Lördagen den 5 juli 1980 är ett klassiskt datum i idrottshistorien. Stora delar av världen stod still under de 3 timmar och 53 minuter som finalen mellan Borg och McEnroe pågick.

McEnroe hamnade i underläge men kämpade sig tillbaka och vann fjärde set efter ett 22 minuter långt, gastkramande tiebreak. Men på sin åttonde matchboll avgjorde Borg matchen med en backhandpassering. Borg vann därmed sin femte raka Wimbledontitel. Men McEnroe hade vunnit den kräsna tennispublikens kärlek.

– Den finalen hade allting som en tennismatch kan ha, säger Björn, och många började respektera John på ett annat sätt efteråt – både som människa och som tennisspelare.

John McEnroe håller med.

– Även om jag förlorade matchen så var den en av min karriärs allra viktigaste. I sista set lärde Björn mig hur en äkta mästare beter sig på planen.

Rivaliteten mellan John och Björn kom att utvecklas till en djup och livslång vänskap.

John minns första gången de träffades.

– Han spelade i US Open och jag var bollkalle. Jag såg verkligen upp till Björn och märkte hur intresset för tennisen höll på att explodera på grund av honom. Det var som ”Beatle mania” – och jag ville vara en del av det.

McEnroe var en av tennissportens stora virtuoser, men också en notorisk bråkstake. Men i matcherna mot Björn Borg höll han sig lugn.

– Under en match i New Orleans där jag låg under mot Björn, fick jag ett av mina berömda utbrott. Då vinkade Björn fram mig till nät. Jag blev livrädd. Skulle jag få en utskällning av den store mästaren? Men Björn la armen om mig, och sa: ’Ta det lugnt John, det är bara ett spel. Lär dig att uppskatta det här, så kommer allt bli bra’. Jag var förstummad, minns jag. Och stolt.

Björn skrattar åt minnet.

– John vände och vann matchen. Innan den där incidenten hade han varit lite stingslig, som om han inte litade på någon. Men sedan var det som att han kände ’han är schyst, han visar mig respekt’. Efter det så var vi polare.

– Han tog mig under sina vingar. Och när de andra spelarna såg att Björn accepterade mig, då gjorde de det också, säger John.

Tillsammans med Vitas Gerulaitis bildade de en dynamisk trio. De reste och tränade ihop – och umgicks även flitigt utanför banan.

– Vi var ofta i New York, så det blev många kvällar på Studio 54, säger Björn.

McEnroe, som var några år yngre, beskriver hur det gick till första kvällen han fick följa med sina äldre kollegor. ”Mot slutet av natten bar Björn och Vitas hem mig till hotellet. Jag var spyfärdig men lycklig – jag hade klarat initiationsriten.”

– Vitas, som var en underbar kille, stod för humorn och showen. Jag var mer tystlåten, typiskt svensk. Till en början var John också lågmäld, men för varje år tog han för sig mer och mer, säger Björn, som är övertygad om att livet på tennistouren var roligare för 30 år sedan.

– Det var mer avslappnat då, bland annat för att det inte handlade om lika mycket pengar. Jag menar, vad är sannolikheten för att Federer och Nadal skulle gå ut och ha kul en kväll?