Björn & Benny-låt på Steps comebackalbum

Björn Ulvaeus och Benny Andersson. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/ TT

Björn Ulvaeus och Benny Andersson är med på ett hörn när Steps lanserar sin comeback. De svenska låtskrivarlegendarernas "Story of a heart" är titelspåret på Benny Anderssons orkesters, BAO, album från 2009 och kommer nu i ny kostym när det brittiska bandet ska kicka i gång karriären igen.

– Vi har alltid jämförts med Abba, så det känns fantastiskt att jobba med Benny och Björn. När vi hörde låten de gav oss sade vi direkt: "perfekt!", säger sångerskan Lisa Scott-Lee till The Sun.

– Benny gillade hur vi tolkade den. Han tyckte att den är nästan lika bra som hans version, säger sångerskan Claire Richards till tidningen.

Steps slog igenom internationellt i slutet av 90-talet med hiten "One for sorrow". Deras senaste album "light up my world" kom 2012.