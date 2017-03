Björkman: En superbra modern poplåt

Melodifestivalens tävlingsproducent Christer Björkman, som kommer vara tävlingsproducent även för Eurovision i Kiev, är nöjd med det bidrag Sverige skickar dit.

Robin Bengtssons "I can't go on" ligger helt rätt i tiden, menar han.

– Det här är en jättebra grund att stå på. Vi har en superbra modern poplåt, vi har en stabil sångare, vi har ett coolt nummer som vi kan fila på och slipa på tills vi kommer till Ukraina. Det är ett väldigt, väldigt snyggt nummer. Känns jättestabilt, säger Björkman.

TT: Finns det en korridor bakom scen även i Ukraina?

– Det får vi lösa. Den är en viktig del i numret. Vi får anpassa oss till den scen vi har där, helt enkelt.

TT: Du känner ju chefen?

– Ja, just det... Jag hade glömt det för ett ögonblick.