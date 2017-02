Björklund om SD-samarbete: ”Det är oacceptabelt"

Under måndagskvällen var det nära att Sverigedemokraterna övertog makten i Hässleholm. Under sittande möte lämnade partiet in en egen kandidat till ordförande i kommunfullmäktige.

Omröstningen hade kunnat leda till en ordförande från SD, eftersom partiet tillsammans med det kommunala partiet Folkets väl har fler röster än allianspartierna tillsammans.

Moderaten Douglas Roth vann trots allt med en rösts marginal över SD-kandidaten Patrik Jönsson, som sedan valdes till vice ordförande i kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna får vice ordförandeposterna även i kommunens övriga nämnder.

Det var efter det att den rödgröna budgeten röstats ned två gånger i Hässleholm som politiskt kaos uppstod.

Källa: TT