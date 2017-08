Björk avslöjar att hon släpper nytt. Arkivbild. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Den isländska artisten Björk avslöjar att hon snart släpper nytt album.

På sin Facebook-sida skriver Björk att hon är spänd på att få dela sitt nya material med sina fans inom en snar framtid. Det finns inget datum för när skivan släpps. Även titeln, spåren och hur omslaget kommer att se ut är okänt.

Senast Björk var albumaktuell var 2015 med "Vulnicura".

Björk har hyllats av kritiker världen över och haft framgångar med låtar som "It's oh so quiet", "Army of me" och "Hyperballad".