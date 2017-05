Bitterljuvt spela live för Henrik Berggren

Onsdagen den 24 maj spelar Henrik Berggren på Gröna Lund i Stockholm. Sångaren lider av kroniskt trötthetssyndrom och får kämpa för att ta sig igenom en konsert. Arkivbild. Foto: Adam Ihse/TT

Konserten var oannonserad, men Pustervik välfyllt. När Henrik Berggren hade släppfest för sitt soloalbum i Göteborg dök han upp och framförde fem låtar plus två extranummer.

Efteråt var han utmattad. Med ett "tack" lämnade han bandet i logen och gick för att vila. Snart var han hemma, med en bitterljuv känsla i kroppen. Glad för att han genomfört konserten, ledsen för att hans sjukdom hindrade honom från att fira.

– Efter andra eller tredje låten så började jag må dåligt. Det var jobbigt att ta sig igenom resten av låtarna. Innan vi körde extranummer kunde jag vila i fem minuter och då kände jag mig lite bättre, säger han.

För tre år sedan drabbades Henrik Berggren av kroniskt trötthetssyndrom. Sjukdomen innebär att han snabbt blir trött och måste ligga till sängs stora delar av dagarna.

På onsdag gör han den första av sex stora spelningar. Bandet har tagit lärdom av smygpremiären och för att han ska klara en konsert på en och en halv timme lägger de in instrumentella partier mellan låtarna.

– Sjukdomen är fysisk, när det är stopp så är det stopp. När man är mitt i det så känns det som att man ska dö. Men efteråt är man glad över att man har gjort det. Jag kan tycka att det finns något romantiskt över det, att man måste kämpa för att spela.

På smygpremiären i Göteborg spelade Henrik Berggren fyra nya låtar och tre klassiker från Broder Daniels repertoar: "Shoreline", "When we were winning" och "Work". Upplägget på onsdag blir liknande, hälften nytt hälften gammalt, även om Berggrens publik redan har lärt sig de nya texterna.

– De kunde dem bättre än jag, säger han angående konserten på Pustervik.

– Folk grät, gammal som ung.