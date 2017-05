”Bitterfittan 2” dejtar män, blir olyckligt kär och… Gäsp!

Maria Sveland debuterade 2007 med romanen ”Bitterfittan”. Hennes genomgående litterära tema är klass, kön och sexualitet. Foto: Leopard förlag

Bitterfittan 2

Det tar inte många sidor in i Maria Svelands ”Bitterfittan 2” förrän jag inser att jag måste byta läsglasögon. Mina vanliga fungerar inte, de är slipade till att söka efter något som inte finns här.

Efter debuten med rätt så uppfriskande ”Bitterfittan” (2007), följde Sveland upp med andraromanen ”Att springa” tre år senare. Det var en frenetisk, rasande, livlig uppväxtskildring och det var den som försåg mig med brillorna jag nu måste kassera; ”glasögon med vissa förväntningar”. Dessa förväntningar har nämligen kommit på skam med de efterföljande romanerna, ”Systrar & bröder” (2013) och ”Befrielsen” (2015), i vilka Sveland levererat visserligen angelägna, men platta, politiska analyser insvepta i en habil men förutsägbar prosadräkt.

Nu måste jag tänka om. Det går inte an att gnälla på låg litterär nivå i recension efter recension. Jag gör en ansträngning, nollställer och börjar om.

Nu måste jag tänka om. Det går inte an att gnälla på låg litterär nivå i recension efter recension. Jag gör en ansträngning, nollställer och börjar om. Kanske vill Sveland något helt annat?

Kanske vill Sveland något helt annat? Kanske vill hon wallraffa sig in i den substanslösa sortens genrelitteratur (nota bene: jag påstår inte att genrelitteratur per definition är substanslös, det går förvisso bra att anklaga mig för elitism, men bara till en viss gräns)? Kanske vill hon smyga in politiken och feminismen som en trojansk häst i en genre där den drömda heterosexualitetens skimrande happy end fortfarande dominerar lika kraftigt som foliehattar i kommentarsfälten?

Ja, jag bestämmer mig för det. Detta är populärpolitisk litteratur, feminist-chick lit, feelgood med knytnäve. Tillkämpade etiketter? Javisst, det beror på att jag anstränger mig, som sagt. Det måste ändå sägas ingå i uppdraget att läsa varje litterärt verk utifrån dess egna premisser.

I ”Bitterfittan 2” har Sara från den första romanen skiljt sig från sin man, har barnen varannan vecka och försöker finna sig till rätta i det nya livet som ensamstående morsa. Fem år har gått sedan skilsmässan, och med tillbakablickar varvade med nuet, får läsaren ta del av hur processen sett ut. Det har gått upp och ner, kort sagt. Den härliga friheten är inte alltid så härlig och fri som man kan tro, men i slutändan är den ändå mest just härlig och fri. På ett ungefär.

Tillsammans med likaledes frånskilda vännerna Misha och Lena kontemplerar Sara den heterosexuella kärlekens möjligheter och omöjligheter – mest det senare. I sällskap med flatkompisarna Rilke och gänget får hon ständiga uppmaningar om att släppa det här med karlar helt och hållet. Däremellan dejtar hon olika män, blir olyckligt kär och kämpar med det helvetiska predikamentet så gott hon förmår, och så håller hon långa monologer om patriarkatets allomfattande verkningar samt Kerstin Thorvalls storhet.

Jag önskar verkligen att Maria Sveland skulle ge upp den här idén om att skildra samhällsproblematiken i hela sin bredd i sina romaner.

Det är inte meningen att låta fullt så raljant. Det finns passager i ”Bitterfittan 2” som faktiskt på riktigt är hjärtknipande, och det finns stunder då Sveland låter Sara vrida perspektivet åtminstone några grader snett om förväntad riktning.

Romanens verkligt stora behållning heter Edith, en excentrisk dam, 70 plus, som blir Saras närmsta granne efter skilsmässan. En underbar individ. Frispråkig, uppfordrande, generös. Här smittar Saras tillgivenhet av sig på läsaren ordentligt, och deras innerliga vänskap är det som gör mödan värd.

Överlag är det Svelands förmåga att skildra vänskap som likvärdig vilken familje- och kärleksrelation som helst, som gör att jag stundtals tycker riktigt bra om ”Bitterfittan 2”. Det springer liksom fram mellan klichéerna som ett djupt och äkta engagemang, ett slags credo, som berör.

Rörd kan man dock bli av vad som helst. Och till syvende och sist är mina ansträngningar om konstverkets egna premisser fruktlösa. Jag önskar verkligen att Maria Sveland skulle ge upp den här idén om att skildra samhällsproblematiken i hela sin bredd i sina romaner. Det är en ambition som tycks vara förutbestämd att ske på bekostnad av såväl stilistik som gestaltning. Och en roman som brister i språk och människoteckning är inte en bra roman – vad vi än väljer att kalla den.

Med vänlig hälsning, ”Bitterfittekritikern”.