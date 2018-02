Bitcoins fall fördjupas – nu mot 8 000 dollar

I veckan handlades kryptovalutan bitcoin under 10 000 dollar för första gången sedan i november. På fredagen fortsatte nedåtresan och vid lunchtid närmar sig bitcoin 8 000 dollar.

Sammantaget har bitcoin förlorat över 30 procent av sitt marknadsvärde, motsvarande 44 miljarder dollar under januari.

Fallet kan förklaras av idel motgångar, inte bara för bitcoin men för kryptovalutor generellt. Så sent som förra veckan utsattes exempelvis den Tokyobaserade kryptovalutahandlaren Coincheck för en hackerattack, där förövarna kom över digitala valutor till ett värde av 500 miljoner dollar.

Samtidigt har flera nationella myndigheter runtom i världen uttryckt ett behov av en hårdare reglering av handeln med kryptovalutor.

"Bitcoin är inte gjort för att vara transparent och offentlig vilket bäddar för penningtvätt. Under en lång tid har jag ansett att bitcoin borde vara en privat angelägenhet, men nu tycker jag att en lagstiftning är nödvändig, säger exempelvis ECB-ledamoten, Ewald Nowotny till Bloomberg.

Oron förstärktes ytterligare när det i veckan framgick att amerikanska Commodity Futures Trading Commission, CFTC, har börjat granska kryptobörsen Bitfinex Plattformens utgivna kryptovaluta Tether misstänks ha använts för att stödköpa bitcoin vid nedgångar trots att valutan saknar täckning av amerikanska dollar, enligt Bloomberg.

Trots bakslagen för kryptovalutorna fortsätter den bakomliggande blockkedjetekniken vara ett intressant koncept. Detta eftersom den gör det möjligt för människor och maskiner kommunicera, utbyta värde, ingå kontrakt och organisera sig med varandra utan behov av mellanhänder.

I veckan meddelade exempelvis elektronikjätten Samsung att de ska satsa på att ta fram hårdvara specifikt för utvinning av kryptovaluta, uppger källor för den koreanska nyhetssajten The Bell.

