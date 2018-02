Bitcoin vädrar morgonluft - tillbaka upp över 8 000 dollar

Bitcoin, som förra veckan rasade till under 6 000 dollar, har återigen stigit med 13 procent och handlas nu norr om 8 000 dollar.

Detta kan hänföras till USA, där representanter från amerikanska tillsynsmyndigheter uttryckt sig mindre kritiska till handeln med kryptovalutor, enligt Marketwatch.

– Som ordförande Giancarlo och jag har sagt tidigare så är vi öppna för att tillsammans med kongressen och federala myndigheter utforska om en ökad reglering av kryptovalutor är nödvändig eller skälig. Detta sade Jay Clayton, chef för USA:S finansinspektion i ett uttalande, efter samråd med kollegan Christopher Giancarlo, chef för kontrollorganet CFTC, under ett senatsförhör.

Investerarna gladde sig åt beskedet och lade samtidigt döva örat till när senatorer gav sig på bitcoin och pekade på den alltjämt stora risken för kursmanipulationer på den digitala valutamarknaden.

I en ny observation från Morgan Stanley har bitcoins upp- och nedgångar korrelerat ganska väl med de senaste svängningarna på aktiemarknaden. Det slår hål på teorin om att bitcoin kan betraktas som en säker hamn när börserna faller.

– Vi har märkt av sådan tendens efter dialog med våra investerare. Det väcker frågan om det begränsar bitcoins stora potential, säger en av investmentbankens analytiker James E. Faucette till CNBC.

