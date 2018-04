Bistra anklagelser mot tänkt veteranminister

Orosmolnen började hopa sig när ett senatsutskott gjorde research om Jackson genom att intervjua över 20 personer som jobbat med honom tidigare eller gör det nu. Bland annat framkom att presidentläkaren på tjänsteresor gått i flygplanets mittgång med receptbelagda läkemedel och frågat "vem vill sova", vilket flera amerikanska medier rapporterar om.

Under en resa med president Trumps företrädare Barack Obama 2015 ska Jackson ha behövts av medicinska skäl. Men Vita husets personal hittade honom avsvimmad på hotellrummet efter att han druckit hela kvällen, skriver tidningen The New York Times. Och det ska inte ha varit en enskild händelse.