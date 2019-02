Bishara: ”Jag sjunger när jag spelar Fifa”

Bishara tävlar med låten "On my own" i Melodifestivalen. En av dem som skrivit låten är förra årets vinnare Benjamin Ingrosso. "Det känns fett stort, helt sjukt", säger Bishara. Foto: Ari Luostarinen

SvD Junior – tidningen för barn och unga Denna artikel är hämtad ur SvD Junior, Svenska Dagbladets nyhetstidning för barn och unga. Läs mer om Junior här!

Den 23 februari tävlar Bishara i den fjärde deltävlingen i Melodifestivalen med ­låten "On my own". Men för ett år sedan var det ingen som visste att Bishara kunde sjunga.

Allt började med att Bisharas musiklärare hörde vilken fantastisk röst han hade.

– Han hörde mig sjunga, och då tvingade han mig stå på scen och sjunga inför alla. Jag vägrade först, men sedan tänkte jag "strunt samma" och körde. Jag lade ut det på Instagram och så spred det sig.

Är det sant att du inte hade sjungit tidigare?

– Jag sjunger väldigt mycket i ­duschen och i mitt rum när jag spelar Fifa. Men ingen i min familj tänkte på att jag kunde sjunga.

SvD Junior träffar Bishara på ett danscenter i Stockholm, där han tränar inför Mello. Pappa är också med. Och ett filmteam som håller på att göra en dokumentär om Bishara.

Bishara är yngst i Mello, tillsammans med Tiana i High 15 och Malou. De är alla födda 2003. Foto: Ari Luostarinen

När Bishara började lägga upp videor på Instagram hade han inte en tanke på att han skulle kunna bli upptäckt. Men filmerna fick jättemånga visningar och kommentarer av folk som bara älskade honom. En månad sen­are hade Laila Bagge fått ­flera hundra tips om Bishara, och skrev till ­honom: "Du kan väl höra av dig till mig?"

Hur kändes det när ­Laila Bagge skrev till dig?

– Jag kollade på "Idol" när hon satt i juryn och jag såg upp till henne. När hon hörde av sig blev jag sjukt glad, men trodde först inte på det. ­Sedan klickade jag, och såg blå­markeringen.

Hur nervös är du inför Mello?

– Jag har aldrig stått på scen, bara i matsalen i skolan. Den ­första scenen jag ska stå på är Mello, så det är ganska sjukt. Och jag har fett mycket scenskräck, men jag hoppas att det går bra.

Hur ska du förbereda dig?

– Ingen aning.

Bisharas favoritlåt är ”Mercy” med Shawn Mendes. ”Det finns delar där man kan höja tonerna och delar där man kan waila. Och den är bra”, säger han. Foto: Ari Luostarinen

Berätta om din låt "On my own"!

– Den handlar om olycklig kärlek. Jag älskar att sjunga den. Den betyder mycket för mig, eftersom jag kan relatera till den och för att det är min debut i "Melodifestivalen". När jag sjunger den kan jag sjunga den med känsla.

Du är en av de yngsta i Mello. Hur känns det?

– Det kan vara en fördel och det kan vara en nackdel. Folk kan tänka "han är för ung, han får mogna till sig till nästa gång". Men de kan också tänka "han är ung och kan bli något".

Hur gör du för att sjunga så bra?

– Jag vet inte. Innan jag blev upptäckt tränade jag inte rösten, utan jag bara stod framför kameran och körde på. Nu har jag lärt mig att värma upp rösten och att öva.

Har du några sångtips?

– Jag vet faktiskt inte. Jag är nybörjare, så jag har inga tips. Jag bara kör på.

Bishara Ålder: Nyss fyllda 16 år.

Intressen: Fotboll och tv-spel (helst Fifa).

Bor: Linköping.

Favoritartist: Shawn Mendes.

Familj: Pappa, mamma, storasyster och storebror.

Drömmer om: Att flytta till USA och leva på musiken.

Aktuell: Med låten "On my own" i Mello, och med debut-singeln "Home".

Va? Vad betyder det? Blåmarkering: Kända per­soner har en blå markering bredvid namnet på sitt Instagram-konto.

Prenumera på SvD Junior