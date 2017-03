Bisarra giftmord – från trasa till belgisk choklad

Georgi Markov. Foto: AP

Fick ett stick av ett paraply i höften

Georgi Markov, var en bulgarisk dissident som hade flytt till London 1969. Där arbetade han för BBC och var en nagel i ögat på kommunistregimen i hemlandet. 1978 kände han ett stick i höften när han stod i en grupp människor som väntade på en buss vid Waterloo Bridge. Han hade fått olika varningar om att hans liv var i fara, men tänkte inte mer på det utan fortsatte till jobbet. Tre dagar senare var han död.

En agent från Bulgariens säkerhetstjänst hade använt ett specialkonstruerat paraply för att pressa in en 1,7 millimeter stor pellet med giftet ricin. Senare avslöjade en bulgarisk journalist, som under sex år finkammat igenom Bulgariens hemliga arkiv, att mördaren var en agent som hette Fransesco Gullino. Han var en dansk medborgare av italiensk härstamning som reste till London under täckmantel av att vara antikhandlare.