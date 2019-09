Birgittas triumf förbyttes i vredgad besvikelse

”Heliga Birgitta for ju från Sverige till Rom i mitten av 1300-talet, men vad hände med henne sedan? Blev hon kvar i Rom eller for hon vidare? Kom hon någonsin tillbaka till Sverige?”

Nej, hon kom inte tillbaka, annat än som skeletterat lik efter sin död. Från 1349 till sin död 1373 vistades Birgitta Birgersdotter huvudsakligen i Rom. Hon var långt ifrån ensam under tiden i frivillig exil. Prior Peter och magister Peter från Alvastra respektive Skänninge for även de till Italien, och dottern Katarina anslöt sig år 1350. Under de första åren i Rom levde Birgitta i ett palats tillhörigt kardinalkollegiet, vilket upplåtits för hennes personliga bruk. Omkring 1354 flyttade hon över till ett hus vid nuvarande Piazza Farnese, vilket ställdes till hennes förfogande av den fromma och generösa kvinnan Francisca Papazura.