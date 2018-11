Politikern Birgitta Ohlsson dukar upp en picknick i Hampstead Heath och drömmer sig bort längs med New Yorks gator.

Restaurang: Knut Bar

Foto: Knut Bar

På den här restaurangen går Sveriges norra delar som en röd tråd genom all mat och dryck. Till fördrink rekommenderar jag en Vilhelmina Moonshine, följt av huvudrätten vegetarisk tunnbrödspizza med västerbottenost och skogschampinjoner. Till efterrätt blir det varma hjortron med saltkola och vaniljglass.

Annons X

Regeringsgatan 77, Sverige

restaurangknut.se/knut-bar

Museum: Ashmolean Museum

Foto: Andy Matthews/VIEW/REX / Rex Features/ IBL

Jag och min familj flyttade nyligen till Oxford och runt husknuten finns faktiskt några av världshistoriens främsta konstverk. På Ashmolean Museum, som är grundat 1683, bjuds besökare både på modern konst, men framförallt föremål från det gamla Egypten och antiken. Som på många brittiska museum är det inga avgifter och besökaren besparas identitetspolitiska ambitioner.

Beaumont Street, England

ashmolean.org

Bageri: Öre gårdsbageri

Det känns som att stiga in i mormors "sal", vilket på äldre västerbottniska betyder vardagsrum, när man besöker detta hemtrevliga hantverksbageri mellan Hörnefors och Nordmaling. På gårdsplanen serveras surdegspizza och klassiska bakverk till tonerna av livejazz. Tillsammans med andra småföretag i trakten anordnar bageriet något som kallas för Formstråket där design, musik och lokalproducerat mat presenteras längs en 35 km lång sträcka.

Öre 206

Gata: Washington Mews

Foto: Frances Roberts / Alamy / Alamy/ IBL

När jag besöker mina drömmars stad, New York, gör jag alltid en ritualliknande promenad genom Manhattan. Jag stannar alltid till nära parken Washington Square Park för att längtansfullt blicka in genom grinden till denna avstängda, korta och söta gata. De låga husen var ursprungligen häststall, men numera huserar universitetsanställda vid New York University här.

Washington Mews

Stad: Bulawayo

National Gallery of Zimbabwe Foto: Thomas Cockrem / Alamy / Alamy/ IBL

Turister som besöker Zimbabwe hamnar oftast vid Victoriafallen, men alltför sällan i landets näst största stad. Utöver att vara den demokratiska oppositionens fäste och delvis området för de tragiska Gukurahundi-massakrerna på 1980-talet, så finns mycket att upptäcka. Kila in på National Gallery of Zimbabwes innergård – bakom neonfärgade dörrar döljer sig ateljéer för unga konstnärer. Utanför stadskärnan ligger det gamla slottet Nesbitt Castle i en drömskt lummig trädgård. Satanister brände ner delar av slottet på 1970-talet och varning för den gigantiska uppstoppade krokodilen i entrén.