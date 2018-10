Den nya Millenniumfilmen "The girl in the spider's web", med Claire Foy och Sverrir Gudnason som Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist, lyckas inte ta en topp tre-placering på biotoppen.

Den går in som fyra – samtidigt som den nya versionen av "A star is born" återtar förstaplatsen från Lorrygängets "Lyrro".