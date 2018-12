Det är inte Vincent Chase som spelar huvudrollen men "Aquaman" gick ändå rakt in som etta på den svenska biotoppen. Storfilmen, med Jason Momoa som den simmande superhjälten, lockade mest publik till biograferna i helgen.

Den animerade superhjältefilmen "Spider-Man: Into the spiderverse", där Björn Gustafsson gör rösten till grisen Spider-Ham, tar sig också in på topplistan.