Superhjältefilmen "Aquaman" har under helgen inbringat 51,6 miljoner dollar från nordamerikanska biografer, ett starkt bidrag till vad som väntas bli ett nytt rekordår för den amerikanska filmindustrin. Filmen drog in 72 miljoner under premiärhelgen och eftersom biosalongerna lockar många besökare under mellandagarna är det inte osannolikt att filmen blir Warner Bros största succé under 2018.