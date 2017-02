SvD:s motorredaktör Jonas Fröberg i sin gamla Saab 96 från 1962 som han döpt till Lilla Grå. Foto: Joakim Ståhl

Hej kära läsare. Nu tänker jag ta tillfället i akt att fråga: Tycker du att vi skriver om rätt saker i Bil & Motor-bilagan? Vi försöker hela tiden göra den bästa bilaga vi kan tänka oss, med både fakta och känsla, men ibland är det bra att stanna upp och se om man är på rätt väg.

Några saker är viktiga att påpeka. Vi lever i en tid när lobbygrupper växer mer än tidningsredaktioner. Vi värnar vår oberoende journalistik, går aldrig någons ärenden och vi betalar alltid för våra resor. Du ska som läsare alltid kunna lita på oss.

Vi skriver denna bilaga för att bilen är viktig på så många plan: Den står ofta för den största utgiftsposten i hushållet efter boendet. Den står i centrum av samhällets miljödebatt samtidigt som hela bilindustrin genomgår sin största omvandling någonsin – som direkt påverkar dig.

Vi måste kunna sila ut vad som är viktigt – för dig.

Utvecklingen av elbilar, uppkopplade och självkörande bilar och nya mobilitetstjänster går häpnadsväckande snabbt. Det ställer höga krav på oss som skriver. Vi måste kunna sila ut vad som är viktigt – för dig – om allt från hur elbilar fungerar på väg till dagis till hur andrahandsvärdet blir för dieselbilar efter den stora dieselskandalen.

Men bilar handlar om så mycket mer: En uppskattad del är ”gamla läsarbilden” med alla fantastiska historier: Förra veckan hade vi en läsarfråga där vi fick ett stort gensvar: Tack alla som svarade! Och precis som många skrev så var den en Ford Edsel (ett av bilvärldens större fiaskon) som stack fram bakom en Ford Fairlane i Midnattssolsrallyt 1958.

Men det stannar inte där. Medan jag skriver denna text kommer ett mejl som berättar vilka som satt i bilen på bilden: Fordhandlaren i Örnsköldsvik Martin Carstedt med sin fru Gulli. Mejlet kom från deras son Göran Carstedt – en av Volvo Personvagnars högsta chefer under nära två decennier. ”De körde många rallyn under 50- och 60-talen, både Monte Carlo-, Tulpan- och Midnattssolsrallyn” skriver han. Men det stannar faktiskt inte där heller. I min krönika samma vecka skrev jag om etanolens (E85) uppgång och fall i Sverige. Rallyparets andra son Per Carstedt var den som var drivande i hela etanolvågen. Ett nästan osannolikt sammanträffande – ur en bilbild.

Bilar är också drömmar om personlig frihet oberoende om man är tjej eller kille, gammal eller ung. Som pirret i kroppen när jag kör min gamla Saab 96 från 1962 – som jag döpt till Lilla Grå.

Vad vill du se att vi skriver om? Mejla mig gärna. Nästa vecka är det sportlovsledigt, men vi syns om två veckor.