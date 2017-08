Billy Bragg: Har överlevt för att jag aldrig, aldrig var cool

Där står det som återstår av Grenfell Tower. Ett förkolnat skelett. 27 våningar högt.

I bostadshuset i västra London som fattade eld natten mot den 14 juni kan man skönja uniformerade personer på våningarna högst upp. Man ser rakt igenom byggnaden. Det går inte riktigt att avgöra här nerifrån om de är brandmän eller poliser.

Minnesväggen utanför pittoreska St Clements Church, knappt ett kvarter söderut, är täckt av hälsningar. På trottoaren nedanför trängs nallar och gosedjur, blombuketter och fotbollshalsdukar. Mängder av små lappar efterlyser saknade vänner och grannar. De flesta uttrycker bara saknad eller vrede. Ofta både och. Den officiella siffran på omkomna har stannat kring 80 personer. Om skälen till att den inte har stigit på över två månader tvistas det. Resultatet från utredningen dröjer till 2018.

FAKTA Namn: Stephen William Bragg. Född: I Barking, Essex, 20 december 1957. Bor: I Burton-Bradstock, Dorset. Familj: Hustrun Juliet Bragg och deras son Jack. Historik: I april 1978 vändes hans värld upp och ned när han såg The Clash uppträda sida vid sida med reggaeartister under en spelning i Londons Victoria Park för Rock Against Racism. Efter att ha försökt starta mängder av band gav Bragg upp och tog värvning i brittiska armén. Han stod ut i tre månader, köpte sig fri för 175 pund och försörjde sig som gatumusikant till dess radiolegenden John Peel hörde – och spelade – de demos som skulle bli Braggs debutalbum, ”Life´s a riot with spy vs spy”. En av sångerna, ”A new England”, är fortfarande en av Braggs mest kända och älskade och blev två senare en världshit i Kirsty MacColls inspelning.

Billy Bragg står i kö på en italiensk flygplats. Han hinner bara svara kort i telefon innan han ber om ursäkt och vårt samtal läggs ner i hans innerficka och åker längs flygplatskontrollens röntgenmaskin tills den kommer ut på andra sidan och Bragg pratar vidare. Om just katastrofen i Grenfell Tower.

– Man glömmer snabbt om man inte är personligen drabbad. Är man det gör man det aldrig, säger han med så djupt allvar som hans brett karakteristiska London-dialekt tillåter.

I den korta mening som kompositören, sångaren och aktivisten Billy Bragg från Barking – i den andra och östra änden av Londons huvudpulsåder tunnelbanelinjen Central Line – uttrycker och känner om Grenfell Tower är en talande beskrivning av vem Bragg är år 2017.

Han talar om katastrofen under alla sina spelningar, i helgen uppträder han i Sverige endast ackompanjerad av sin egen gitarr. När vi talas vid har han just gjort det i Rom.

Det är inte specifikt om just alla de omkomna och saknade från Grenfell Tower han talar – utan om våra reaktioner. Vad gör du och jag? Gör vi någonting över huvud taget?

Londonbor betraktar Grenfell Tower efter katastrofen i juni. Foto: Frank Augstein / TT

Billy Bragg fyller 60 år i december. Han har spelat in musik sedan 1983. De första och mest ilskna sångerna han skrev och gav ut på debutalbumet ”Life´s a riot with spy vs spy” spelar han fortfarande. 35 år senare är de en oundviklig del av hans repertoar. Många av sångerna har kommit och gått, idag är de nästan undantagslöst tillbaka i sin helhet. Texter som ursprungligen behandlade Margret Thatcher, den brittiska gruvarbetarstrejken och Falklandskriget har visat sig vara lika aktuella och applicerbara på Donald Trump, Nigel Farage och Theresa May.

Och det han ständigt återkommer till är hur samtiden – om och om igen, decennium efter decennium – handlar om en kamp mellan egoism och cynism å ena sidan och något så grundläggande som empati å den andra.

Det brittiska Labourpartiets glidning mot det liberala gjorde Billy Bragg alltmer frustrerad i början av det post-ideologiska 00-talet. Lika uppgivet som tidsenligt raderades ord som solidaritet och socialism ur partiprogram och tv-debatter. Kvar i askan skapad av Tony Blairs New Labour i mitten av 1990-talet stod plötsligt väldigt lite. Billy Bragg gick ut i media och sade att han i ren besvikelse skulle ge sin röst till The Lib-dems i nästa brittiska val.

Tio år senare ser det polariserade politiska läget väldigt annorlunda ut. Framgångarna för vänsterpolitiker som Bernie Sanders i USA och Labours Jeremy Corbyn i Storbritannien har gett Billy Bragg ett pånyttfött sammanhang som han avskyr lika mycket som han älskar det. Under många av Jeremy Corbyns kampanjtal och manifestationer har den omstridde Labourledaren och Bragg ystert framfört socialistiska kampsånger tillsammans.

– Som protestsångare är ju den paradoxala ambitionen att en dag inte uppfylla någon funktion, säger Billy Bragg med ett hörbart leende.

– Men man är heller aldrig viktigare än minuterna just innan det eventuellt inträffar. I en tid styrd av av Donald Trump, mediemagnaten Rupert Murdoch och clowner som Boris Johnson är det ju onekligen tacksamt att ha det jobb jag har.

Demonstranter kräver rättvisa för Grenfell Towers offer utanför det brittiska parlamentet. Foto: Kirsty Wigglesworth / TT

Förvaltar Woody Guthries texter Sedan debuten har Bragg gett ut tio regelrätta soloalbum, mängder av ep:s och singlar, och samarbeten med andra artister. Ett av de mest uppmärksammade är det långvariga samarbetet med det amerikanska bandet Wilco, där de med tre album tolkade opublicerade texter av deras gemensamma idol Woody Guthrie. Woody Guthries dotter Nora Guthrie bad personligen just Bragg att förvalta hennes pappas texter. 2006 publicerades Braggs bok ”The progressive patriot”, hälften självbiografi, hälften ett manifest med ambitionen att inte låta extremhögern få patent på sin ”skeva syn på patriotism och vad det betyder”.

Samma dag som jag besöker Grenfell Tower har klockan i Big Ben tystnat. Den slog sina sista slag i måndags innan den blev stum inför en renovering som beräknas pågå i nästan fyra år.

Stora delar av premiärminister Theresa Mays konservativa kabinett lämnade Westminster strax före klockan tolv för att med böjda huvuden respektfullt lyssna på Big Bens sista slag. Engagemanget för en klocka lämnade en ögonblickligt bitter eftersmak: ingen hade hunnit glömma hur May vägrade tala med Grenfell-offrens familjer och grannar under sitt besök efter branden. En liten bit bort från Westminster har tabloiden The Sun redan monterat upp en kopia av Big Ben – som de har döpt till Little Ben – på ett biltak. Den ska av oklara skäl ljuda en gång i timmen för att tidningen har bestämt att det visst är viktigt: ”en symbol för frihet och stabilitet”, skriver de.

2014 spelade Billy Bragg in en nyskriven sång om just The Sun med den talande titeln ”Never but The Sun”. Under konserter från samma år möttes ”Never but The Sun” av publikjubel lika höga som någonsin för dokumenterade Billy Bragg-klassiker som ”A new England”, ”Days like these” eller ”Waiting for the great leap forwards”.

– Det finns en väldigt bra grej med folkmusiken: den uppmuntrar sina artister att bli väldigt gamla. Titta på någon som Pete Seeger! Så det är förstås en hatt jag gärna tar på mig.

Sedan i juli ger Billy Bragg ut nya politiska sånger – en i månaden tills året är över – medan han är ute på två parallella turnéer, en tillsammans med sin amerikanska trubadurkollega Joe Henry och en ensam med sin gitarr.

”The sleep of reason”, om nynazister och den så kallade alt-högern, var den första låten och ”King Tide and the sunny day flood”, om klimatförnekelse, kom i slutet av juli. Närsomhelst kommer det en tredje. Först nästa år samlas de troligen på ett album.

– Låten ”Between the wars” som jag skrev för mycket länge sedan hann inte komma ut innan den stora gruvarbetarstrejken redan var över – och sången var ju ämnad att förhoppningsvis inge hopp och styrka hos de strejkande, säger han och konstaterar att han idag kan ge ut musik i en helt annan hastighet.

– Har jag något jag vill få sagt så kan jag minimera sträckan mellan inspelning och att nå ut. Folk kanske inte köper skivor längre, men musik gör något som ingenting annat kan: den för människor samman. Jag vet att det låter som en kliché, men den gör ju verkligen det.

Billy Bragg på Glastonburyfestivalen 2014. Foto: Jonathan Short/AP

Skiffle hade sin tvättbräda eller en hembygd ensträngad bas, grime skapas på mobiltelefoner eller en laptop.

Samtidigt har Billy Bragg precis publicerat boken ”Roots, radicals & rockers: How skiffle changed the world” (Faber & Faber). Någonstans ska han hinna med att resa runt och tala om den också.

– Jag ser så många likheter mellan den punk jag växte upp med och som jag kunde, för första gången, identifiera mig med, och den gör-det-själv-anda som präglade de hemsnickrade instrument som skifflebanden använde. Medan den amerikanska folkmusiken i slutet av 1950-talet letade sig bakåt i historien var den brittiska versionen – alltså skiffle – dess diametrala motsats.

Det var en musik vars främsta funktion var att få utövarna att samtidigt både förtränga och utvidga sin närmaste omvärld.

– De som drogs till skiffle ville bara framåt och vidare, bort från ransoneringar, ut ur skuggan av andra världskriget och bildandet av CND (Campaign for Nuclear Disarmament). Men utan pengar fick de bygga sina egna instrument och skifflestjärnor – med just Lonnie Donegan i spetsen – utgjorde rimliga förebilder på ett sätt som Elvis Presley inte gjorde.

Även med den här boken vill Billy Bragg berätta något om nuet, om hur historien ständigt upprepas och gör det på samtliga sidor av politiska – och musikaliska – murar.

– Jag älskar grime. Inte för att jag är någon expert i ämnet, jag bara känner instinktivt att grime oftare än någon annan musik idag gör mig engagerad, glad och hoppfull. Och den framförs och spelas in med apparatur man redan har. Skiffle hade sin tvättbräda eller en hembygd ensträngad bas, grime skapas på mobiltelefoner eller en laptop. Mobiltelefonen är ju en digital tvättbräda. Ingen kan – eller ens bör – förvänta sig att politisk musik idag ska låta som The Clash. Varför skulle den göra det? Grime är ljudspåret till – och av – de marginaliserade, de som står utanför och tittar in. Oftast svarta och unga som slår nedifrån. Och, detta är viktigt, de engagerar sin publik politiskt. Vad mer kan man begära, säger han, fullt medveten om att en grånande 59-årig herre med en sprucken elgitarr och en fäbless för skiffle knappast når de yngsta och politiskt mest obevandrade lyssnarna.

Jag tror att min överlevnad som artist bygger väldigt mycket på att jag aldrig, aldrig har varit cool.

– Jag tror att min överlevnad som artist bygger väldigt mycket på att jag aldrig, aldrig har varit cool. Allt jag har strävat efter är att försöka vara relevant. Och jag inbillar mig inte att någon 19-åring har en tanke på att lyssna på vad jag tycker. Däremot tror jag att de hör väldigt tydligt vad Skepta eller Stormzy säger.

Skepta. Foto: IBL

Billy Bragg fortsätter skriva och sjunga pophistoriskt referenstyngda sånger fyllda av politik och varm humor – med rader som ”you´re a dedicated swallower of fascism” till ”the kids are alt-right” – samt kärleksballader så rörande att hårdnackade fotbollsentusiaster spontankramas framför scenen och torkar tårar som hade deras lag just vunnit Premier League.

Och någonstans under kvällens lopp kommer Billy Bragg där på scenen att hålla upp en spegel även mot ”Unite the right” i Charlottesville och berätta om slaget vid Londons Cable Street 1936 då 20 000 demonstranter slogs mot The British Union of Fascists.

Billy Bragg är en knuten näve som vägrar släppa sitt grepp och som aldrig slutar sjunga Woody Guthrie ”All you fascists bound to lose” innan vi i publiken får gå hem och återgå till vår vardag i skuggan av Grenfell Tower.

Oavsett om vi har minnet rakt utanför köksfönstret eller blott ser det på ett foto i en tidning.

Billy Bragg spelar på Kulturbolaget i Malmö 25 augusti, på Gainesvillefestivalen i Eskilstuna 26 augusti och på Pustervik i Göteborg 27 augusti.