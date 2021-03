Billigt nöje när lejon och björn fajtades

Fråga: ”Det skall ha funnits en märklig sed vid det gamla svenska hovet att beskåda strider mellan lejon och björnar, ungefär som djurkamperna på arenorna i det antika Rom. Har detta verkligen hänt, eller är det en skröna?”

Svar: Det har hänt, och sådana strider mellan djur var allt annat än ovanliga. Djurhetsningar ingick i underhållningsfloran i flertalet europeiska länder under medeltiden och överlevde långt in i de sekler som följde. Just lejonet och björnen är kända från det svenska hovet under första hälften av 1650-talet, då man höll sig med lejon och lejonskötare i Stockholm. Den kändaste dusten har skildrats av Johan Ekeblad: