Billigaste solen i Albanien

2014 började resebyrån Apollo arrangera resor till Saranda. I år väntas uppemot 5 000 nordiska besökare tillbringa sommarsemestern i den albanska kuststaden. Arkivbild. Foto: RPM Nautical Foundation/AP/TT

Alldeles intill det kända grekiska resmålet Korfu ligger Albaniens relativt orörda semesterort Saranda. Här finns det rikligt med sol, närmare bestämt 84 soltimmar per vecka i juli. Om vädret ställs i relation till resekostnader i Saranda, kostar varje soltimme 41 kronor, enligt Forex banks solindex.

Det är en tredjedel av priset i Malaga och Phuket som kostar 124 respektive 130 kronor per soltimme. Vill man till Venedig och Brighton under samma period får man betala sex gånger mer, i snitt 267 kronor per soltimme.

Den tredje dyraste staden i indexet är San Francisco. Men vad den amerikanska storstaden saknar i prisvärda soltimmar kan kompenseras med ett relativt lågt flygpris.

I sommar kan en resa till amerikanska kuststäder som San Francisco, Los Angeles och New York köpas 18 till 19 procent billigare än motsvarande period i fjol, visar statistik från resebyrån Ticket.

– Rent generellt går det att få tag på biljetter mellan 3 000-4 000 kronor till USA, beroende på kampanj, säger Karin Starkman Ahlstedt, kommunikationsansvarig på Ticket.

Anledningen till prisraset är hårdare konkurrens, enligt Ahlstedt.

Prispressen går även att se för flygresor inom Europa, under samma period. Till exempelvis Berlin har flygpriset sjunkit med 11 procent till knappt 1 500 kronor. Samtidigt ligger snittpriserna för Paris och Prag i sommar på under 2 000 kronor.

Det har också lett till att bokningarna av storstadsresmål i Europa under juni och augusti har ökat med 19 procent, jämfört med samma period i fjol.

Fakta: Billigaste solen Varje år väljer Forex bank ut ett 30-tal strandnära orter, räknar ihop rese- och boendekostnader, lägger till kostnader för exempelvis restaurangbesök, öl och taxi och ställer det i relation till genomsnittliga antalet soltimmar.

Resebyrån Apollo började arrangera resor till Saranda 2014. I år adderades orten för första gången i Forex solindex. 2016 fanns den billigaste solen i Antalya för 56 kronor.

Stad Index Soltimmar per vecka Pris per soltimme

Saranda, Albanien 18 84 41 kronor

Antalya, Turkiet 22 91 50 kronor

Bodrum, Turkiet 24 98 54 kronor

Varna, Bulgarien 28 63 63 kronor

Budva, Montenegro 31 70 69 kronor

Rhodos, Grekland 31 98 70 kronor

Agadir, Marocko 36 63 83 kronor

Tunis, Tunisien 39 77 89 kronor

Split, Kroatien 40 77 92 kronor

Pafos, Cypern 40 84 92 kronor

Palermo, Italien 45 77 101 kronor

Cagliari, Italien 45 77 101 kronor

Las Palmas, Spanien 45 70 103 kronor

Sliema, Malta 46 84 103 kronor

Phuket, Thailand 55 42 124 kronor

Sopot, Polen 55 49 125 kronor

Nice, Frankrike 55 77 126 kronor

Lissabon, Portugal 57 77 130 kronor

Malaga, Spanien 58 77 130 kronor

Palma de Mallorca, Spanien 72 77 164 kronor

Tel Aviv, Israel 74 84 167 kronor

Dubai, Förenade Arabemiraten 82 70 185 kronor

Rio de Janeiro, Brasilien 82 42 187 kronor

Barcelona, Spanien 83 70 188 kronor

Los Angeles, USA 89 84 201 kronor

Miami, USA 97 70 219 kronor

Stockholm, Sverige 100 56 227 kronor

Cancun, Mexico 108 49 246 kronor

San Francisco, USA 110 70 249 kronor

Brighton, Storbritannien 116 49 263 kronor

Venedig, Italien 120 63 272 kronor

Källa: Forex bank