Billie Eilish tar hem alla de stora priserna på årets Grammygala i Los Angeles. 18-åringen vinner för årets skiva och årets album för sin debut "When we all fall asleep, where do we go?”, samt för årets låt med "Bad guy". Hon kammar dessutom hem priset för årets nykomling. Billie Eilish är den yngsta någonsin som vinner de fyra stora kategorierna.