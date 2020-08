Billie Eilish: Donald Trump förstör vårt land

Under det pågående partikonventet för Demokraterna framförde Billie Eilish för första gången låten "My future", som släpptes i slutet av juli, under onsdagskvällen, skriver Variety. Inför framförandet höll artisten ett kort tal, där hon skarpt kritiserade den nuvarande amerikanska presidenten Donald Trump

"Jag behöver inte tala om för er att allt är kaos – Donald Trump förstör vårt land och allt vi bryr oss om. Vi behöver ledare som löser problem som klimatkrisen och coronapandemin – i stället för att förneka att de finns", sa Eilish i sitt anförande, som avslutades med en uppmaning till de amerikanska väljarna att i stället rösta på Demokraternas presidentkandidat, Joe Biden.