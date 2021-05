Billie Eilish meddelar att hon ska turnera i samband med skivan "Happier then ever", skriver NME. År 2022 ger hon sig ut på vägarna. Hon inleder i USA, i New Orleans den 3 februari. Turnén går sedan vidare till Europa och bland annat London, Manchester, Birmingham, Glasgow, Belfast och Dublin i juni.

Eilish ställde in sin världsturné "When we all fall asleep, where do we go world tour", i december 2020 på grund av coronaviruset.