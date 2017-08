Biljettrekord för årets Way Out West

Way Out West 2017.

Way Out West började 2007 i Slottsskogen i Göteborg samt på mindre klubbar inne i staden. Festivalen har även ett ambitiöst filmprogram. I år med titlar som "The square" och "City of ghosts".

2016 hade man 33 000 besökare och enligt arrangörerna har det rekordet slagits 2017.

Höjdpunkter i programmet:

Torsdag 10/8: Migos, The Shins, Frank Ocean, Young M.A.

Fredag 11/8: Major Lazer, Vince Staples, The XX, Feist

Lördag 12/8: The Blaze, Lana Del Rey, Band of Horses,