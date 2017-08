Bilfritt ska skydda Köpenhamn från terror

Augusti 2017: Minst 15 personer dödades och 130 skadades vid attacker på turistgatan Las Ramblas i Barcelona och på strandpromenaden i Cambrils i Spanien.

Augusti 2017: Sex soldater skadades när en 36-årig man körde in i dem i en förort till Paris.

April 2017: Fem personer dödades i attacken på Drottninggatan i centrala Stockholm.

Mars 2017: Sex personer dödades i ett attentat nära det brittiska parlamentet i London, där en man vansinneskörde på Westminster bridge och därefter knivhögg en polis.

December 2016: Tolv människor dödades när en lastbil körde in i folkmassan på en julmarknad i Berlin.

Juli 2016: 84 människor miste livet när en lastbil körde rakt in i en folksamling på strandpromenaden i Nice.