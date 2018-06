Bilder: M:s nya klädstil och DJ Battle-förbud

Under närmare 40 år har bildjournalisten Karl Melander följt det politiska spelet i Almedalen. "Politik är ju något levande, som aldrig står still. En pågående berättelse som framträder än tydligare när vi lägger ihop bilder i en lång tidslinje. Det är tanken med min bok att genom nedslag under många år skapa en nutida berättelse," skriver Karl Melander i sitt förord till boken Almedalen – talarstolen är din. SvD visar här ett urval av bilderna.