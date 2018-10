Krogkritikern Viggo Cavling växlar mellan dur och moll under middagen på nyöppnade Bank Hotel.

I över fyra år stod det byggnadsställningar på Arsenalsgatan i Stockholm. Nu är de äntligen borta och cykeltrafiken på gatan kan flöda friare.

Det som äntligen blivit klart är Bank hotel, Stureplansgruppens första boutiquehotell. Exakt vad detta är finns inte preciserat i lagtext utan ger utrymme för tolkningar. Men helt klart är att ett "boutiquehotell" ska kännas personligt och inte vara megastort. På denna punkt har Vimal Kovac & Co lyckats.

Verksamheten har två symboler: en klok uggla och en sparsam ekorre. Dessa återfinns på dörrar och väggar här och var i byggnaden.

Settervalls advokatbyrå var den senaste hyresgästen, men från början låg det alltså en bank här. Och glädjande är att husets häftigaste rum, den vackra banksalen med sex meter i tak, i det närmaste känns intakt.

Här huserar sedan några veckor krogen Bonnie’s, med 94 sittplatser. De är fördelade på sköna soffor och om möjligt ännu bekvämare stolar. Det är vita dukar och små lampor på varje bord. På väggarna hänger cool konst från Kalifornien.

Bank Hotels restaurang Bonnie’s växlar mellan dur och mol. Foto: Jens Bergstrand

Det är rikligt med personal när vi gör entré en lördag klockan 18. Snart är det även fullt i matsalen och bland gästerna syns familjer, kompisgäng, affärsmöten och nyförälskade par. Jag tillhör den senare kategorin med min nya förlovningsring på vänsterhanden.

Nyligen träffade jag konstnären Carl Johan De Geer. CJ berättade om du-reformen som genomfördes 1967. Den är alltså över 50 år gammal, men den har ännu inte nått Bank hotel. Personalen på Bank niar sina gäster, både ansikte mot ansikte och över telefon.

Vi får ett suveränt hörnbord precis till höger om ingången med fin utsikt över alla som sitter i matsalen och de som söker bord men får vända eftersom det är fullsatt. Stureplansgruppen har alltid varit duktiga på att sätta en lapp på luckan. Det är liksom kärnan i affärsidén som omsätter en dryg miljard.

Vi börjar med att beställa för- och varmrätter. Jag tar en vaktel och min blivande fru en burrata. Till huvudrätt blir det kalv och grillad gös. Jag försöker beställa in husets vin, men vår sommelier har bättre förslag. Det kommer ett spetsigt syrah-vin som skapar en intressant båge mot vakteln och de grillade plommonen. En modig rätt för 165 kronor. Burratan är precis så maffig man vill att en sådan rätt ska vara. Tomaterna är söta, med bra textur.

Innan dess anländer en skål med ganska hårda, torra oliver och en ljuvligt god skinka. Inget vi beställt, men kanske vill köket visa upp sig? Till huvudrätt får jag in en minst sagt rejäl kalvstek plus stuvad kål och gnocchi med tryffel. Köttet är av högsta kvalitet och värt sina 295 kronor. Men för att äta upp allt måste du vara väldigt stor i maten. Två förrätter och ett fantastiskt bröd före huvudrätten tar ut sin rätt. Gösen, med en väl avvägd bouillabaisse, funkar också fint. Köket på Bonnie’s snålar inte vid uppläggen.

På Bonnie’s lägger kockarna stor vikt på uppläggning. Foto: Jens Bergstrand

Så här långt in i måltiden finns det egentligen inte behov av dessert, men Bonnie’s efterrätt Smash the Piggy Bank har redan blivit en sådan Instagram-klassiker att det vore ett konvenansbrott att inte beställa in den. Chokladgrisen gör entré och det är sagolikt kul att med en liten hammare slå sönder chokladen och äta innanmätet, en blandning av maräng, björnbär, björnbärssorbet med vaniljparfait, hasselnötter och kolasås. Ni fattar, en rätt som hade gjort Edward Blom lycklig.

Till detta kommer två glas dessertvin som vi inte beställt.

Nu börjar det bli tid att rulla ut ur den gamla banksalen och sakta gå hem genom Stockholmsnatten och börja förbränna kalorier. Återstår bara ett betalningsförsök.

När notan gör entré visar det sig att krogen tagit betalt även för de rätter vi inte beställt. Oliver kostar 55 kronor. Skinkan 2 x 95 kronor och dessertvinet, som rubriceras som öppen sprit på räkningen, kostar 2 x 149 kronor.

Måste erkänna att jag nu blir villrådig. Borde jag stoppat dessa rätter redan när de gjorde entré? Ska jag nu, med min älskade vid min sida, börja klaga på notan? Eller ska jag bara betala och låta udda var jämt?

Är det slarv eller är idén att sälja så mycket som möjligt? Jag begriper det inte.

Jag väljer det sista. Betalar och knyter näven i fickan. Orkar inte bråka. Släpp ut oss ur dessa bankvalv. Men självfallet undrar jag lite om strategin bakom den saltade notan. Är det slarv eller är idén att sälja så mycket som möjligt? Jag begriper det inte.

Någon vecka senare gör vi ännu ett besök, denna gång på brunchen. Då händer samma sak. Vi får ännu en saltad nota med två räkmackor och två

Caesar-sallad till ett sällskap om två. Nu säger vi till och räkningen blir korrekt.

Det här skapar inga bra minnen, det får mig att sakna byggställningarna på Arsenalsgatan.

Å andra sidan framstår namnet Bonnie’s som mer begripligt. Bonnie var ju en världens mest kända bankrånare, för övrigt skapad samma år som huset på Arsenalsgatan.