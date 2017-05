Bilder: Så övar Nato i skuggan av Ryssland

Nato i österled

Amerikanska, brittiska och polska trupper vid en en officiell välkomstceremoni i Orzysz i nordöstra Polen. Foto: Czarek Sokolowski/AP

I början av januari inleddes stationeringen av drygt 4 000 amerikanska soldater, stridsvagnar, haubitsar och trupptransportfordon som nu har utplacerats i Polen för att sedan delvis fördelas på de baltiska staterna, Rumänien och Bulgarien.

I valrörelsen hade Donald Trump betecknat Nato so ”obsolet” och sått tvivel om USA:s stöd till bundsförvanterna i Europa. Sedan dess har oron i framför allt Polen och de baltiska staterna minskat. Nu har man äntligen fått ”boots on the ground”, som bland annat Polens utrikesminister Witold Waszczykowski gång på gång har efterlyst.