Fokus Finland: 3 x Aho & Soldan – en fotosläkts berättelse

Kameran zoomar in ett utsnitt ur historien – Helsingfors håller på att resa sig efter krigets tunga år. Landet återuppbyggs steg för steg. I bild efter bild visas industrialiseringens framsteg. Arbetet i båtvarv och på fabriker pågår. Det urbana livet pulserar. Gatorna fylls med bilar. Människor skyndar på. Svartvita stadspanoramor varvas med fotografiska utblickar mot landsbygden. Bilderna fångar en stämning av optimism och tillförsikt. Ett nytt, modernt liv gror om hörnet.

Finland firar 100 år av självständighet. Detta uppmärksammas med ett antal kultursatsningar även i Sverige. Liljevalchs, som på grund av den pågående ombyggnaden fortfarande befinner sig i exil, bjuder på en utställning med en anrik finländsk kultursläkt. Den tillfälliga, men välfungerande lokalen är en elegant paviljong på Armémuseums spatiösa gård.

Aho & Soldan, två pojkar. 1930-tal Foto: Liljevalchs

I centrum befinner sig tre pionjärer inom reklam- och dokumentärfotografi samt dokumentärfilm: halvbröderna Heikki Aho (1895–1961) och Björn Soldan (1902–1953) samt Heikkis dotter Claire Aho (1925–2015). Familjens kulturella rötter går djupt. Heikki var son till bildkonstnären Venny Soldan-Brofeld och författaren Juani Aho.

Den unga Venny Soldan känner vi igen från svenskan Hanna Paulis, (då ännu som ogift Hanna Hirsch) normbrytande porträtt från 1886–87. Venny Soldan avbildas sittande med utsträckta ben på ett ateljégolv. Hon är framåtlutad och tycks vara i farten att just säga någonting. Porträttet bröt mot tidens borgerliga konventioner och ansågs opassande. I centrum befinner sig tre pionjärer inom reklam, dokumentärfotografi och dokumentärfilm: halvbröderna Heikki Aho (1895–1961) och Björn Soldan (1902–1953) samt Heikkis dotter Claire Aho (1925–2015).

Aho & Soldan, 1930-tal Foto: Liljevalchs

Filmbolaget Aho & Soldan, som bröderna grundade 1924, blev en propagandamaskin som med sina drygt 400 dokumentärer mer eller mindre skapade den moderna Finlandsbilden. Bolaget blev snabbt en ledande kraft för produktioner som handlade om skönhet i vardagen.

Huvudanledningen til att besöka utställningen är fascinerande bilder av Claire Aho. Hon anslöt till företaget i slutet av 1940-talet. Hennes far och farbror introducerade henne i fotografyrket. Claire Aho brukade dock säga att det var farmor Venny som lärde henne det mesta om bildkomposition. Claire Aho blev också en av Finlands pionjärer inom färgfotografin. Hennes meritlista är lång. Som enda kvinna fotograferade hon Olympiska Spelen i Helsingfors 1952. Utan lov tog hon sig även in på Porkala udd i Finland när området överlämnades tillbaka till Finland från Sovjetunionen. Under många år arbetade Claire Aho för amerikanska Warner Pathé News och för finlandssvenska Hufvudstadbladet. Efter flytten till Stockholm under 1970-talet tog hon uppdrag på Nordiska museet.

Claire Aho, Marimekko. 1960-tal Foto: Liljevalchs

I Liljevalchs utställning presenteras Claire Aho huvudsakligen som mode- och reklamfotograf. Bilderna kommer från 1950- och 1960-talet när hon var på toppen av sin karriär. Hon hade en egen ateljé, men fotograferade även utomhus. De kommersiella bilderna genomsyras av intresse för färg och mönster. Cerise, turkos och senapsgult återkommer ofta i hennes verk. Ahos kamera vittnar om ett kulturellt genombrott när konsumtionen tar fart medan blickarna oftare riktas framåt än bakåt. Varumärken stärks, eleganta kläder och ett välfyllt kylskåp är åtråvärda föremål och markerar status. Det handlar om en ny livsstil.

Stämningen i Ahos reklambilder påminner om den omåttligt populära tv-serien ”Mad Men”. Det är som om Madison Avenue har förflyttats från New York till Helsingfors. Ahos fotografier inbegriper dock nästan alltid en twist, som om fotografen själv smålog åt den obligatoriska framgångssagan. Claire Aho var noga med ljussättningen, rekvisita och med omsorg valde hon sina modeller. Hennes bilder är välkomponerade, men ändå innehåller de detaljer som avsiktligt rubbar den polerade ytan. Det kan vara en enda platta som sitter snett i klinkergolvet. Det kan vara smutsiga sockor på de annars uppklädda barnen som lite motvilligt poserar tillsammans med sin brett leende ”mor”. Det kan vara en svettfläck under armen på den perfekt stajlade modellen. De roliga avvikelserna urholkar idealen. Verkligheten får lov att läcka igenom reklambilden.