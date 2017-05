Bilder: De häftigaste t-banorna i världen

Världens största glasinstallation. Foto: Paul Brown/IBL

Formosa Boulevard Station, Kaohsiung, Taiwan.

The dome of light heter konstverket som pryder Formosa boulevard i Kaohsiung, Taiwan. Konstverket som är skapat av Narcissus Quagliata är världens största offentliga glasinstallation. The dome of light tog två år att sammanställa och är tänkt att berätta historien om människans liv utifrån fyra teman: vatten, jord, ljus och eld. Det övergripande budskapet är kärlek och tolerans och konstverket sträcker sig 660 kvadratmeter och 30 meter i diameter.