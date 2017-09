Bilder: 9 hetaste trenderna på båtmässan

Dagbåt med liten hytt

Finnmaster med möjlighet att övernatta. Foto: Erik Bergin

En motorbåtstrend under flera år har varit rena dag- eller styrpulpetbåtar, mest lämpade för fiske, transport eller korta badturer, men där en minimal kabin för två personer tryckts in i fören som då får förhöjt fördäck. Här är en variant i Finnmaster 62 DC. Blir man inblåst i en vik så går det att tillbringa en natt under däck.

Men stängningsanordningen för ruffluckan är simpel och väl enkel, en rem som knäpps fast med tryckknapp. För 6,2 meter båt får du betala 437 400 kronor.