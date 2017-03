Bilden av angriparen börjar klarna

Onsdagens attack i London utreds som ett misstänkt terrordåd. Olika fordon har vid åtminstone två tillfällen används vid terrorattacker i Europa på senare tid:

Den 19 december förra året dödades tolv personer när en lastbil rände in i folkmassan på en julmarknad i Tysklands huvudstad Berlin. Gärningsmannen sköts senare ihjäl av italiensk polis.

Den 14 juli i fjol dödades 84 människor då en lastbil körde rakt in i en folksamling på strandpromenaden i Nice i Frankrike. Gärningsmannen identifierades som en fransman född i Tunisien. IS tog på sig dådet.

Andra omfattade europeiska terrordåd de senaste åren:

Den 22 mars 2016 dödades 32 personer, bland dem två svenskar, i två attacker i Belgiens huvudstad Bryssel. Dessutom skadades omkring 300 människor av attentatsmännen som slog till dels på flygplatsen, dels i tunnelbanan.

Den 13 november 2015 gick beväpnade IS-jihadister till attack mot en fotbollsarena, flera kaféer och en konsertlokal i Paris. 130 människor dödades i de samordnade attackerna – den dödligaste i sitt slag i fransk historia.