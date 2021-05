Bilbranschen kräver slopade tullar på stål

Inköpspriset på stål — som används i bland annat biltillverkning – har stigit till de högsta nivåerna sedan 2008, enligt Bil Sweden som representerar de stora svenska fordonstillverkarna och importörerna av personbilar, bussar och lastbilar.

– Varmförzinkat stål är en sort som vi köper in i stora volymer. Priset på det har ökat från 550 euro per ton i juli 2020, till 1 150 euro per ton nu i maj. Tillverkningen av en personbil kräver i snitt 900 kilo stål, vilket har inneburit att bilar har blivit omkring 5 000 kronor dyrare att tillverka sedan i somras, säger Bil Swedens vd Mattias Bergman.