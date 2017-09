Grab, den största Uberutmanaren i Sydostasien, har köpts upp av Didi. Foto: Tatan Syuflana/AP

Didi. Det är inte namnet på grannens nya hund, utan ett kinesiskt taxi-app-bolag som konkurrerade ut och tog över Uber i Kina förra året. Stärkta av en stor kassa har Didi därefter strategiskt investerat i Uberutmanare världen över: Grab, den största spelaren i Sydostasien, Ola som är Indiens största nya taxitjänst och Ubers största rival, Lyft, i USA. Så sent som i månadsskiftet juli/augusti tog Didi sitt första strategiska steg in i Europa när de blev partner med estländska Taxify.

De traditionella bilbolagen pytsar med kniven mot strupen in miljarder i de nya ”mobilitetslösningarna”

En liten fingervisning om varför Didi är på jakt efter global dominans: Att sälja bilar har en vinstmarginal på runt 5 procent, att sälja tjänster upp mot 70 procent. Och den som har plattformen är vinnaren. Tänk helt enkelt Didi och Uber som en bilvärldens Amazon – en plattform för en ny värdekedja baserad på data med många, mycket lönsamma tjänster, varav de flesta vi inte ens förstår i dag.

Redan nu ser vi hur Didi och Uber breddar sina verksamheter med nya tjänster som eldrivna småbussar som skjutsar pendlare. Det är bara början. Kostnadstrycket kommer snabbt att tvinga fram förarlösa och uppkopplade fordon med massor av digitala tjänster som likt taxibilar kan gå dygnet runt och – det här är viktigt – inte ägs av privatpersoner. När vi vanliga dödliga inte äger bilarna själva kommer bilförsäljningen att sjunka dramatiskt.

Stora sekelgamla bilbolag som, när du läser detta, satsar fel och för lite på det nya kommer antagligen att kapsejsa. Och de som blir kvar riskerar att stå med varumärken som blir närmast ointressanta.

Därför pytsar nu även de traditionella bilbolagen med kniven mot strupen in miljarder i de nya ”mobilitetslösningarna” vilket gör striden om denna nya marknad den tuffast tänkbara: Volkswagen köpte för 300 miljoner euro i maj förra året in sig i Uberutmanaren Gett. Volvo Cars köpte nyligen loss bildelningstjänsten Sunfleet och bygger just nu upp en hub i Stockholm inriktad på ny mobilitet där man anställer tech-folk – inte bröliga höhö-motorgrabbar med olja under naglarna. Om det räcker? Det återstår att se.