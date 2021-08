”Bidens överilade beslut tragiskt för afghanerna”

För nästan 20 år sedan, den 11 september 2001, utsattes USA för fyra terrorattacker. Dessa emanerade från Afghanistan, där terror­organisationen al-Qaida då var mycket verksam. För att försöka utrota al-Qaida och därmed kraftigt minska risken för nya terrorattacker mot hemlandet har USA lika länge varit verksamt i Afghanistan. Det ursprungliga motivet till det militära ingripandet som inleddes i oktober 2001 var det just nämnda militär-strategiska. Till detta har emellertid under åren kommit också mål med innebörden att USA – och många andra medlemmar av det internationella samfundet – skulle samverka för att i Afghanistan bygga en modern stat med åtminstone demokratiska inslag. Allt det som uppnåtts under 20 års verksamhet i landet hotas emellertid på grund av president Joe Bidens överilade och ogenomtänkta beslut att dra tillbaka alla amerikanska militära styrkor, med undantag av 650 soldater för att skydda den amerikanska ambassaden i Kabul. Det som hotar är en humanitär katastrof för miljoner människor i Afghanistan.