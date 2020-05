Det gångna året har varit näringsrikt för den som har smak för apokalyptik. Helvetesliknande bränder, gräshoppsinvasioner och på allt detta en svår pandemi – alla tre klassiska motiv i den kristna apokalyptiken. Föga förvånande svämmar nätet just nu över av domedagspredikanter som tyder tidens tecken för den som är redo att lystra. Utläggningarna varierar, från vidlyftiga spekulationer om att viruset är djävulens trick för att sabotera Donald Trumps återvalskampanj till mer nogsamma försök att visa hur Uppenbarelsebokens tal om de sju sigillen svarar mot pågående vedermödor. Särskilt mycket tankeenergi ägnas åt det fjärde sigillet. Om detta berättas i bokens sjätte kapitel att när det bryts så kommer Döden att dra in över jorden på en gulblek häst och med svält och pest utplåna stora delar av mänskligheten.

Nu är det långtifrån bara inom den traditionella religionens hägn som man finner profetior om att vi närmar oss de yttersta tiderna. Parallellt med spekulationer om att Uppenbarelsebokens fjärde sigill nu har brutits håller en annan profetia enligt de invigda på att gå i uppfyllelse. Det handlar om Sylvia Brownes bok ”End of days: Predictions and prophecies about the end of the world” från 2008, som just nu toppar världens försäljningslistor för esoterisk litteratur. I en passage i boken förutspår Browne nämligen att en obotlig sjukdom som angriper lungorna ska sprida sig över världen år 2020.