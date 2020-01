Beyond Meat siktar på Kina – lovar sänkta priser

I maj 2019 skedde en av årets hetaste noteringar när Beyond Meat gjorde entré på New York-börsen. Teckningskurs var på 25 dollar per aktie – men bara ett par månader senare låg aktiekursen på 234 dollar och börsvärdet var hisnande 145 miljarder dollar.

Nu har dock kursen fallit till 77 dollar, och bedömare är överens om den största anledningen till fallet: konkurrensen. Förutom den närmaste konkurrenten Impossible Foods har livsmedelsjättar som Nestlé och Tyson Foods gett sig in i matchen. I Sverige har Ikea meddelat att man kommer servera sina första köttfria köttbullar i början av nästa år. Dessutom kan syntetiskt odlat kött på längre sikt bli en tuff utmanare.