Beyoncé och Adele tippas fylla prisskåpen

De nominerade i några av de mest prestigefyllda kategorierna (priset för årets skiva går till artisten och producenterna och kan gälla antingen en singel eller ett album):

Årets skiva: Adele: "Hello", Beyoncé: "Formation", Lukas Graham: "7 years", Rihanna featuring Drake: "Work", Twenty One Pilots: "Stressed out"

Årets album: Adele: "25", Beyoncé: "Lemonade", Justin Bieber: "Purpose", Drake: "Views", Sturgill Simpson: "A sailor's guide to earth"

Årets låt: Beyoncé: "Formation", Adele: "Hello", Mike Posner: "I took a pill in Ibiza", Justin Bieber: "Love yourself", Lukas Graham: "7 years"

Bästa nykomling: Kelsea Ballerini, The Chainsmokers, Chance The Rapper, Maren Morris, Anderson Paak

Årets producent: Benny Blanco, Greg Kurstin, Max Martin, Nineteen85, Ricky Reed.