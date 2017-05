Beviset: Tullen hade kontakt med polisen om terrordådet

Poliser på språng efter lastbilsdådet på Drottninggatan i Stockholm. Bilden är ett montage. Foto: Adam Wrafter

Mitt under jakten på den misstänkte terroristen från Drottninggatan kallades Tullverkets personal hem på grund av ett skyddsstopp. Huvudskyddsombudet ansåg att det förelåg fara för tullpersonalens liv eftersom ledningen hade bestämt att personalen inte fick beväpna sig.

Polis på Arlanda frågade Tullverket samma dag, innan den misstänkte terroristen var gripen, om det fanns möjlighet att samverka med beväpnad personal om det behovet skulle uppstå. Det sa Tullverkets chefer nej till.

Tullverket har vid flera tillfällen, bland annat i ett pressmeddelande, avvisat uppgifterna i SvD:s rapportering om att polisen frågat om hjälp. Myndigheten har upprepat budskapet att polisen aldrig kom in med en formell begäran om hjälp.

Men en detalj saknas i Tullverkets kommunikation.

SvD kan nu avslöja nya uppgifter om hur chefer på Tullverket stängde dörren för samverkan med polisen vid terrordådet.

I ett internt mejl, som SvD tagit del av, beskriver chefstjänstemän vid Tullverket hur myndighetens kontakt med polisen såg ut efter terrordådet den 7 april. Mikael Lindgren, chef för gränsskyddet på Tullverket, säger att formuleringen i mejlet kunde varit tydligare – men han bekräftar samtidigt att polisen var i kontakt med Tullverket. Foto: SvD

I ett internt mejl som skickades sex dagar efter terrordådet bekräftar chefer på Tullverket att de har haft kontakt med polisen och fått frågan om samverkan – om det behovet skulle uppstå.

I mejlet, som undertecknats av fyra av Tullverkets chefer, står det:

”Yttre befäl vid polisen på Arlanda undrade om vi hade någon beväpnad personal som de kunde samverka med.”

– Polisen ställde frågan om vi kunde beväpna oss och använda oss som resurs vid behov. Tullverket sa nej, säger Jens Sundgren, huvudskyddsombud på Tullverket i Stockholm, som är kritisk mot ledningens agerande.

Han fortsätter:

– Polisen och tullen hjälper varandra hela tiden. Jag förstår inte varför ledningen inte medger sådant.

Mikael Lindgren, som är chef för gränsskyddet på Tullverket i Stockholm och som undertecknat mejlet, säger nu att formuleringen i mejlet kunde varit tydligare – men han bekräftar samtidigt att polisen var i kontakt med Tullverket.

– Det skulle ha varit lite tydligare. Det är mycket möjligt att det kan missförstås. Men vi har klarlagt detta och vi fick aldrig någon begäran, säger Lindgren till SvD.

Lindgren menar att Tullverket frågade om man kunde bistå polisen och att polisen återkommit senare. Polisen ska ha meddelat att inget behov fanns just för stunden. Men om ett sådant behov skulle uppstå ville polisen veta om tullens personal hade möjlighet att ställa upp med beväpnad personal, enligt Lindgren.

Tullverkets ledning ansåg inte att det fanns grund för att beväpna personalen och stängde därmed dörren för samarbete, men det anser inte ledningen.

– Vi kan samverka med polisen, men i så fall så skulle samverkan vara obeväpnad. Vi frågade polisen om vi kunde bistå för vi var beredda att göra det under de premisser vi har. Vi är inte beväpnade i den här typen av verksamhet, säger Lindgren.

Så sent som i tisdags informerade Tullverkets generaltulldirektör Therese Mattsson politiker från riksdagens skatteutskott att Tullverket aldrig fick en begäran från polisen. Men enligt tre riksdagspolitiker som deltog, som SvD talat med, nämndes inte något om kontakten med polisen.

– Nej, det kom vi inte in på. Man var formell och höll sig till att beskriva det regelverk som finns. Man gick inte in i några detaljer, säger Per Åsling (C), ordförande i skatteutskottet.

Den bilden bekräftas även av Patrik Lundqvist (S) och Erik Andersson (M).

– Den informationen fick vi inte. Vi gick inte in på just den frågan. Det som sades var att polisen inte begärt hjälp av tullen, säger Erik Andersson.

Efter terrordådet gick Tullverkets ledning hårt åt mediabevakningen och menade att media ”misskrediterat” myndigheten.

– Den bild som vissa medier har gett av Tullverkets agerande den 7 april efter terrorhändelsen är baserad på felaktiga uppgifter, sa generaltulldirektör Therese Mattsson i ett pressmeddelande.

Hon är kallad till justitieutskottet för att förklara Tullverkets agerande efter terrordådet.

SvD har sökt generaltulldirektören.